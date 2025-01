Linda Zervakis: Überraschendes Comeback zur ARD

Wie "DWDL" berichtet, widmet sich Zervakis bei ihrem neuen Projekt der politischen Berichterstattung. Die Podcast-Reihe "Berlin Code", die im ARD-Hauptstadtstudio produziert wird, setzt sich mit den politischen Geschehnissen der aktuellen Woche auseinander. Gemeinsam mit erfahrenen Journalist:innen will die 49-Jährige "die großen politischen Themen der Woche zu ‚de-codieren‘ und für alle verständlich zu machen". Zervakis beschreibt das Ziel ihrer neuen Aufgabe so: "Was die aktuelle Berichterstattung nicht leisten kann – da fängt ‚Berlin Code‘ an. Ich freue mich darauf, Politik erklärbarer zu machen und zu entschlüsseln, was hier im politischen Berlin passiert."