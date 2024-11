Lisa-Marie Straube & Akka: Erste Worte nach der Geburt! "Liebe untrennbar gemacht"

"Welcome to our family", zu Deutsch "Willkommen in unserer Familie", und "geschafft" verkündete Furkan "Akka" Akkaya (23) auf Instagram, nachdem sein erster Nachwuchs mit mittlerweile Ehefrau Lisa-Marie Straube (23) das Licht der Welt erblickte. Am Mittwoch, dem 30. Oktober 2024, war es endlich soweit und das "Temptation Island VIP"-Paar durfte ihren kleinen Sohn Emilio Yakup Akkaya erstmals in den Armen halten. Ein Moment, den die beiden nie vergessen werden, wie der einstige "Too Hot to Handle"-Star nun gegenüber InTouch Online exklusiv verriet.