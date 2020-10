Sommerhaus der Stars: Jetzt bricht alles über Lisha zusammen!

In den sozialen Netzwerken gehen die Fans jetzt auf die Youtuberin los. "Ich bin entsetzt über Lishas Verhalten. Menschlich der allerletzte Dreck. Mir fehlen wirklich die Worte", schreibt ein User. An anderer findet: "Noch niemals einen Menschen gesehen, der so viel Hass in sich trägt wie Lisha." Und das sind noch die nettesten Kommentare...