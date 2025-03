Lisha Savage erteilt Promis unter Palmen-Verbot!

In der neuesten Episode von "Promis unter Palmen" sorgt der Streit zwischen Lisha Savage (38) und Chico (44) für einen frühzeitigen Auszug des Lotto-Millionärs. Dieser hat Lisha in der Show sexuelle Gewalt angedroht, die Produktion reagierte sofort mit dem Rauswurf. Nun spricht die Influencerin eine eindringliche Triggerwarnung an ihre Fans aus. Auch für ihre Familie hat die Folge Konsequenzen.