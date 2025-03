Promis unter Palmen 2025: Dramatik pur in Folge 6 – Wer muss die Villa verlassen?

Folge 6 von "Promis unter Palmen" liefert erneut Spannung pur, die Kandidaten sind in zwei Lager gespalten und jede Gruppe will seine Mitglieder in der Villa behalten. In dieser Episode stehen daher nicht nur die Challenges im Vordergrund, sondern besonders die emotionalen Entscheidungen und Allianzen: Wer muss am Ende seine Koffer packen und verabschiedet sich damit vom Jackpot?