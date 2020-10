Lisha & Lou: Diese Beauty-OPs hat sie wirklich machen lassen

Nun äußert sich die 33-Jährige zu dem Gerücht, sie hätte bei ihrem Po nachgeholfen. "Eigentlich hab ich mir fest vorgenommen, mich wegen Äußerlichkeiten nicht in den Medien zu äußern und habe diesbezügliche Interviewanfragen immer abgelehnt. Aber nun wurde letzte Woche ein TV-Beitrag veröffentlicht, indem ein Chirurg anhand von Videomaterial eine Ferndiagnose gestellt hat, dass mein Po fake, also operiert, sei", erklärt sie gegenüber "Bild". "Mein Po ist echt! Das wurde falsch diagnostiziert, da hat der Chirurg ein bisschen zu hoch gePOkert. Ich habe weder Silikon-Implantate noch Fetteinspritzungen."

Also alles nur Gerüchte. Sie habe schon immer einen großen Po gehabt und der Rest sei eben harte Arbeit! "Ich akzeptiere es nicht, dass Chirurgen meine harte Arbeit von drei Jahren Fitness mit einer falschen Diagnose abwerten wollen. Wahrscheinlich in der Hoffnung, die Frauen gehen in die Praxis für den Lisha-Booty statt ins Gym", so der "Sommerhaus"-Star weiter.