Lisha & Lou: Mega Fake! Haben sie alle belogen?

Immer wieder brüsten sich Lisha und Lou damit, wie viele Follower sie doch bei Instagram und Co. haben. Machen sich sogar lustig über andere wie Eva, die da nicht mithalten können. Doch jetzt das! Eine Expertin ist sich sicher: Viele der Follower von Lisha und Lou sind gekauft.

Gegenüber "klatsch-tratsch.de" verrät Jana Hartung, Geschäftsführerin bei BookaBrain, dass ihr der schnelle Follower-Anstieg bei Lisha und Lou suspekt vorkäme. Daraufhin habe sie ihr Profil mit verschiedenen Tools geprüft. "Diese zeigen Anomalien in den Follower-Charts auf. So liegt die ‚Audience Credibility‘, also die Authentizität der Zielgruppe, laut einem Analyse-Tool bei nur 35.47%. Das lässt vermutlich darauf schließen, dass ca. 65% ‚Fake Follower‘ sind", erklärt sie im Gespräch mit "klatsch-tratsch.de"

Sich Follower zu kaufen, sei für Influencer nichts neues, denn erst mit genügend Fans kommen die Kooperationen und somit das Geld. Doch haben auch Lisha und Lou zu diesem Trick gegriffen? Bisher schwiegen sie zu den Vorwürfen...

