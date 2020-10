Lisha & Lou: Nachwuchs für das "Sommerhaus der Stars"-Paar!

Lisha ist leidenschaftliche Reiterin. Jetzt hat sie sich einen großen Traum erfüllt - und Fohlen Euphemia für 100.000 Euro gekauft. "Das neueste Mitglied in der 'Silly Fam'. Euphemia bedeutet 'gutes Omen' oder 'ewiges Glück'", verkündet die Youtuberin jetzt stolz auf Instagram. Lisha war sofort schockverliebt. "Ich werde den Tag niemals vergessen, an dem ich sie gesehen habe auf dem Gestüt! Sie sah aus wie die Kopie meines damaligen Dressurpferdes (...) Also sah ich Euphemia zwischen all den Fohlen und wusste 'DAS IST MEIN BABY'. Sie kam auch direkt zu mir und wir hatten sofort eine Verbindung."