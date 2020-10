„Sommerhaus der Stars“-Lisha: So fies betrogen Schwester & Mutter sie

Im „Sommerhaus der Stars“ sorgt Lisha für jede Menge böses Blut. Die Berliner Youtuberin schreit, beleidigt und mobbt was das Zeug hält. Ihr liebstes Opfer ist und bleibt Eva Benetatou, doch auch andere müssen sich vor der Krawallbürste in Acht nehmen. Nachdem Kollegin Caro Robens Lisha in den Rücken fiel, schnappte diese sich glatt eine Voodoo-Puppe, die sie mit Schere und Stift in ihre neuste Erzrivalin verwandelte. Mit ihrem fiesen Auftreten zieht Lisha mittlerweile im Netz jede Menge Hass auf sich. Dabei verbirgt sich hinter all den Hasstiraden eigentlich nur ein Hilferuf, denn die Nerven liegen blank. Nun packt Lisha über die schwierige Beziehung zu Mutter und Schwester aus.