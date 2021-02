Lisha & Lou: Sie lassen die Baby-Bombe platzen

Durch ihren Lifestyle haben die beiden TV-Stars Nachwuchs eigentlich ausgeschlossen. "Eigentlich wollten wir keine Kinder, mittlerweile ist es so, dass wir sagen, wenn Gott will, dann wird es so sein", erklärte Lisha im Interview mit "Promiflash".

Weil sie so viel unterwegs sind und reisen, haben sie sich gegen Nachwuchs entschieden. Sie wollten das Baby damit nicht belasten. "Das wäre scheiße, weil du müsstest dein Kind immer wieder weggeben in der schönsten Zeit, und das wollten wir nicht", so Lou. Doch offenbar sind sie nun bereit kürzer zu treten, sollte es mit einem Baby klappen.

Aber sie wollen sich mit der Baby-Planung nicht stressen. Wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht, akzeptieren sie es auch. "Ich bin nicht die Art Frau, die nach dem Akt eine Kerze macht in der Hoffnung, dass sie davon schwanger wird", so 33-Jährige.

