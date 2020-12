Dschungelcamp 2021: Drama hinter den Kulissen! Insider packt aus

Das "Dschungelcamp" wird nächstes Jahr wegen der Corona-Krise nicht wie gewohnt in Australien stattfinden. Stattdessen hat sich Sender ein Konzept in Deutschland überlegt. In der "großen Dschungelshow" werden die Z-Promis um den Einzug in die Jubiläumsstaffel kämpfen. Eine gute Idee? Hinter den Kulissen läuft es gar nicht rund…