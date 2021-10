Fans von „LOL: Last One Laughing” können schon einmal ihre Lachmuskeln aufwärmen: Amazon Prime Video hat schon jetzt Staffel 3 des beliebten Comedy-Formates bestätigt. Wann der Streamingdienst die Fortsetzung auf den Markt bringen wird, ist noch unklar. Dafür sind schon jetzt ein paar Namen der neuen Besetzung nach außen gedrungen. Welche Promis sind in Staffel 3 von „LOL: Last One Laughing“ dabei?