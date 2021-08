Schon die Idee hinter dem japanisch inspirierten Format ist großartig, doch das Herzstück von „LOL: Last One Laughing“ sind natürlich die witzigen Teilnehmer. In Staffel 1 stellten sich mit Carolin Kebekus, Wigald Boning oder Teddy Teclebrhan einige erfahrene Comedy-Größen der Herausforderung über sechs Stunden nicht zu lachen. Kann der Cast in Staffel 2 da mithalten? Definitiv! Es wird nicht nur ein Wiedersehen mit einigen ehemaligen Teilnehmern wie Anke Engelke oder Max Giermann geben, sondern auch die Neuzugänge machen neugierig auf ihre Performance. Diese zehn Teilnehmer sind bei Staffel 2 von „LOL: Last One Laughing“ dabei:

Bastian Pastewka

Martina Hill

Klaas Heufer-Umlauf

Tommi Schmitt

Larissa Rieß

Annette Frier

Tahnee Schaffarczyk

Max Giermann (bereits in Staffel 1 dabei gewesen)

Kurt Krömer (bereits in Staffel 1 dabei gewesen)

Anke Engelke (bereits in Staffel 1 dabei gewesen)

