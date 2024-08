Lola Weippert: Brust-Tumor! Schock bei der RTL-Moderatorin

Schock bei Lola Weippert (28)! Die "Temptation Island"-Moderatorin hat einen Tumor in der Brust, wie sie jetzt auf Instagram bekannt gibt.

In einem Video meldet sich die 28-Jährige direkt nach der Untersuchung bei ihren Followern. "Es gibt Neuigkeiten", beginnt sie. "Ich bin nicht schwanger, sondern ich habe einen Tumor in meiner Brust." Sie hofft, dass es sich um einen gutartigen Tumor handle, sagt sie. Da der Tumor allerdings gewachsen sei, wurde Lola zur Charité überwiesen. Ein Spezialist wird eine Probe von dem Knoten in ihrer Brust entnehmen und untersuchen, ob der Tumor gut- oder bösartig ist.