Lola Weippert: Nach Betrugsvorwürfen ist sie jetzt wirklich Spiegel-Bestsellerautorin

Doch Lolas zunächst utopische Vorstellung eines Spiegel-Bestsellertitels waren am Ende gar nicht so weit von der Realität entfernt. So verkündete die TV-Schönheit am gestrigen Freitag stolz auf Instagram: "Mein Buch 'Sei mutig und dir gehört die Welt' ist Spiegel-Bestseller. Das Unmögliche ist möglich geworden!"

Sie selbst kann die Neuigkeiten kaum fassen. "Jetzt bin ich Bestseller-Autorin, das kann doch nicht wahr sein?!" Ihre Follower wiederum können die Platzierung nur nachvollziehen und überhäufen die Moderatorin in den Kommentaren mit Glückwünschen. "Jetzt kannst du das 'echte' Bestseller Bild als Hintergrundbild etc. nehmen, statt das 'bearbeitete'", meint ein User scherzhaft unter dem Post auf Instagram über die anfängliche Verwirrung, die sich für Lola am Ende doch gelohnt hat.