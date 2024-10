Lola Weippert: Alles zu ihrem Buch, Vermögen und ihrer Erkrankung

Aktuell wohnt Lola Weippert in ihrer eigenen Wohnung in Berlin. Ganze 180 qm bewohnt die Moderatorin in der deutschen Hauptstadt. Auf Instagram gibt sie ihren Follower/innen regelmäßig Einblicke in ihre wunderschöne Altbauwohnung - denn die kann sich sehen lassen! Vor allem ihr eigenes Sportzimmer mit Spiegelwand ist ein wahrer Hingucker. Zusätzlich zu ihrer Wohnung kaufte Lola im März 2022 einen alten Bauernhof in der Nähe von Berlin. Dort errichtet sie zurzeit ihr sogenanntes "Lolaland", einen Ort für zukünftige Veranstaltungen und Treffen mit und für ihre Follower.