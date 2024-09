Loredana: So läuft das Co-Parenting mit Ex Mozzik wirklich

Ab Mittwoch, dem 18. September 2024, startet die neue Staffel DSDS. Diesmal mit von der Partie? Rapperin Loredana (29), die neben DSDS-Urgestein Dieter Bohlen (70) am Jury-Pult platz nimmt. In Sachen Karriere könnte es für die 29-Jährige nicht besser laufen. Privat hatte die Musikerin jedoch zuletzt mit Höhen und Tiefen zu kämpfen. Im Dezember 2018 wurde sie erstmals Mutter einer Tochter. Mit dem Vater, Ex Mozzik (28), folgte 2021 die Trennung inklusive Kontaktabbruch. InTouch Online verriet sie, ob die Wogen heute geglättet sind und spricht über das Co-Parenting.