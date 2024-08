DSDS: Der Starttermin für die 21. Staffel steht fest! Und DAS gab es noch nie

Auch in der 21. "DSDS"-Staffel wird es wieder richtig spannend. Über 10.000 Bewerberinnen und Bewerber haben in diesem Jahr ihr Glück versucht. Da die Altersgrenze in diesem Jahr gefallen ist, dürfen alle ab 16 Jahren mitmachen. Bekannt ist sogar schon, dass der älteste Kandidat sagenhafte 92 Jahre alt ist. Wie aufregend!

Die Juroren Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana werden die Talente ganz genau unter die Lupe nehmen und entscheiden, wer in die nächste Runde kommt! "Ich habe jahrelang dafür gekämpft, dass wir diese blöde Altersgrenze weglassen", erzählt Pop-Titan Dieter im RTL-Interview. "Es gibt bestimmt Personen, die sich in ihren Zwanzigern noch nicht getraut haben. Andere bemerken vielleicht auch erst im Alter, dass sie ein Gesangstalent haben." Und worauf freut er sich ganz besonders? "Vor allem auf den Auslands-Recall", verrät er. "Da ist es immer schön warm. Generell ist der gesamte Weg vom ersten Casting bis hin zu den Mottoshows sehr besonders. Leute kommen mit Träumen in den Augen zu uns. Ich selbst habe auch mit allen Mitteln vor zehn Jahren die Bühne gesucht. Zu sehen, wie sich manche Kandidatinnen und Kandidaten mit der Hilfe der Vocal Coaches und uns entwickeln, bereitet mir ein schönes Gefühl."