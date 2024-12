Loredana & Karim Adeyemi: Hatten sie eine heimliche Hochzeit?

Die Beziehung von Loredana und Karim begann im Dezember 2022. Kennengelernt haben sie sich über Instagram, wie die Rapperin in einem Interview mit "Deutschrap Ideal" verriet: "Er hat mir einfach auf Instagram geschrieben, und ich habe nicht geantwortet. Ich dachte: Ich bin was Besseres. Und er ist zu jung, und was denkt er sich?" Doch schnell änderte sich ihre Meinung, und die beiden wurden ein Paar.

Über ihre Gefühle für Karim sagte Loredana: "Was ich jetzt habe, ist nicht verliebt, weil verliebt ist vorbei. Sondern, wenn ich nur über ihn spreche oder ihn sehe, dann ist es anders. Ich kann es nicht beschreiben."