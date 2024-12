Emma & Umut: Liebes-Comeback! Er glaubt ganz fest daran

In der aktuellen Folge des RTL-Podcasts spricht der ehemalige "Die Bachelorette"-Kandidat Oguzhan Genzel (28) erstmals über die skandalöse und öffentlich ausgetragene Trennung der beiden deutschen Reality-Stars. In der neunten Staffel der Dating-Show lernten sich die beiden Reality-Stars Oguzhan und Umut kennen und blieben in Kontakt.

Während der Podcast-Folge verrät Oguzhan, dass er nach der Trennung sowohl mit Umut als auch mit Emma gesprochen hat. "Es ist alles sehr frisch. Sie müssen miteinander reden, sie müssen sich sehen und sich persönlich miteinander austauschen. Das wird wieder", sagt der Hamburger optimistisch und deutet auf ein mögliches "Emut"-Comeback hin. Weiß er vielleicht mehr, als er preisgibt?