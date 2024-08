Loredana Wollny: Betrogen! Ihr Verlobter Servet hat sie "beschissen"

Pech im Spiel, Glück in der Liebe? Jetzt wendete sich Loredana Wollny mit einer bitteren Betrugs-Beichte bei ihren Fans auf Instagram. In ihrer Story ließ sie nun durchsickern, dass ihr Verlobter Servet sie beim gestrigen Spieleabend eiskalt hintergangen hat. "Da hat er mich doch gestern allen Ernstes richtig beschissen bei Skip-Bo", klagt sie ihren Followern ihr Leid. Die beiden hätten am Ende um die letzte Karte gekämpft und Servet konnte durch Glück das Spiel für sich entscheiden. Doch dann folgte schnell die Reue. "Er war danach so ehrlich und hat gesagt: 'Schatz, ich habe nicht fair gewonnen'."

Servet steht also zu seinem Betrug und erklärt: "Du hattest nur noch zwei, drei Karten und ich hatte noch einen ganzen Haufen, davon habe ich einfach ein paar Stück weggenommen und versteckt." Woraufhin Loredana nur hinzufügen kann: "Ich habe einfach nichts gecheckt, weil ich voll in meinem Film vertieft war."

Klar, dass Loredana das nicht so stehenlassen kann. Die Wollny-Tochter will eine Revanche! "Deswegen spielen wir jetzt noch eine Runde Skip-Bo", verkündet sie, obwohl das Paar offensichtlich schon im Bett liegt. Dementsprechend begeistert ist auch ihr Verlobter über eine neue Partie. Ob sie ihren Servet am Ende doch noch überreden und in der zweiten Runde besiegen konnte, wissen wohl nur die beiden selbst.

