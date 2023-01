Loredana Wollny: Ehrliches Geständnis! Die Neu-Mama packt aus

Kurz vor Weihnachten - und ganze vier Wochen zu früh - erblickte der jüngste Wollny-Spross das Licht der Welt. Seitdem zog sich Loredana aus der Öffentlichkeit zurück. "Ich habe etwas Zeit gebraucht, um mich an all das Neue zu gewöhnen“, erklärt die Neu-Mama jetzt in ihrer Instagram-Story.

Auf die Frage, ob sie mit ihrem neuen Mama-Dasein überfordert sei, antwortet die 18-Jährige: "Manchmal ist es echt viel, aber ich mache alles super gerne und es macht mir sehr viel Spaß", erklärt sie. In ihrer neuen Mama-Rolle scheint Loredana auch voll und ganz aufzugehen: Auf die Frage, wie sie sich als Mama fühle, antwortet sie: "Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie glücklich ich bin!".

Was Loredana allerdings immer noch nicht verraten hat, ist der Name und das Geschlecht des Babys. Da müssen sich ihre Fans wohl noch etwas gedulden...

