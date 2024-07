Loredana Wollny & Freund Servet: Familienstreit wegen Baby Aurelio! Wie lange kann das noch gut gehen?

Nachdem ihr Sohn seine Beschneidung hinter sich gebracht hat, soll das jetzt ausgiebig gefeiert werden – zumindest wenn es nach Papa Servet geht. Der Verlobte von Loredana Wollny würde am liebsten ein großes Beschneidungsfest mit all seinen Bekannten feiern. Traditionell können dabei oft über 1000 Gäste vor Ort sein. Eine Vorstellung, die Mama Loredana wohl gar nicht teilen mag. Sie wünscht sich, die Feier eher kleinzuhalten, im Rahmen ihrer Liebsten. Immerhin geht es um die Beschneidung ihres kleinen Sohnes.

Machen sich jetzt etwa die kulturellen Unterschiede in ihrer Beziehung bemerkbar? Ob Servet, der in Patnos in der Türkei geboren ist, Loredanas Wünschen, all den Traditionen, mit denen er aufgewachsen ist, zu trotz, entgegenkommen kann, wird sich in den kommenden Folgen "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" zeigen. Eins ist jedoch klar, auf solche Diskussionen muss sich die Familie wohl auch in Zukunft einstellen. Wie lange kann das noch gut gehen?

Mit welchen Skandalen die Wollnys bereits für Aussehen sorgten, erfährst du im Video: