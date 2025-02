Lotto-Chico: "Jeder hat mich als Junkie abgestempelt!" So hart war seine Leben vor dem Gewinn

Heute ist der Lotto-Gewinner bekannt, wie ein bunter Hund. Doch der Rum ist nicht nur ein schöner Nebeneffekt für Kürsat Yildirim – er gibt ehrlich zu, dass ihm seine plötzliche Bekanntheit sogar das Leben gerettet hat: "Ich habe sehr viele Suchkrankheiten gehabt. Ich war 24 Jahre lang drogenabhängig und ich war spielsuchtkrank. Durch den Lotto-Gewinn habe ich es geschafft, in die Realität zurückzukehren. Ich habe meinen Lotto-Gewinn bewusst öffentlich gemacht, weil er sonst mein Todesurteil gewesen wäre. Als Drogenabhängiger kannte mich keiner. Jetzt kennt mich ganz Deutschland. Ich hätte nie gedacht, dass das so krass wird. Dieser Kick, den ich dadurch erlebe, ist tausendmal besser als jeder Drogenkick."

Hätte der 43-Jährige seinen Gewinn nicht öffentlich gemacht, wäre es wohl zurück in seinem "Sumpf" aus Drogen gelandet. Der öffentliche Druck, der mit dem Schritt ins Rampenlicht einherging, half ihm im Kampf gegen seine Sucht: "Klar, ich bin immer noch am Kämpfen. Ich bin ein oder zweimal rückfällig geworden, das gebe ich auch zu, aber ich genieße es gerade, der Hoffnungsträger für alle Menschen zu sein, die von ganz unten kommen". Diese Aufgabe nimmt er bis heute sehr ernst und gibt weiter zu: "Ich kann und will das nicht wieder kaputt machen. Ich habe nichts zu verbergen. Ich habe von Anfang an gesagt: 'Ich bin so. Das ist mein Leben'." Mit dieser Offenheit gibt er gewiss dem ein oder anderen, der sich in einer ähnlichen Situation, wie Chico vor seinem Gewinn, befindet, Hoffnung.

