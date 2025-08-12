Lotto Chico: Jetzt ein Baby!

Früher hat Kürsat Yildirim, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, als Kranfahrer gearbeitet. 2022 hat er dann zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen. Einen Teil davon hat er gut angelegt. "Ich hab' das vermehrt, Bruder. Angelegt, ich hab ein Super-Einkommen", gestand er einmal in einem Interview. Er selbst bezeichnete sich als Vollzeit-Millionär. Mittlerweile ist er aber auch als Reality-TV-Star bekannt, trat beispielsweise bei "Promis unter Palmen" auf. Sicherlich nicht sein letzter Auftritt ...