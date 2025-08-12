Lotto Chico: Jetzt ein Baby!
Lotto Chico schwebt aktuell auf Wolke Sieben und plant fleißig seine Zukunft – inklusive Familienplanung ...
Lotto Chico hat wie immer Großes vor!
© IMAGO / Oliver Langel
Lotto Chico hat riesengroße Herzchen in den Augen. Und er lässt jeden an seinem großen Glück teilhaben. Erst seit Anfang des Jahres ist der 44-Jährige offiziell vergeben, trotzdem schmiedet er schon ganz genaue Zukunftspläne mit seiner Liebsten ...
Ein Baby für Lotto Chico
Seine Freundin hält der Lotto-Millionär auf eigenen Wunsch aus der Öffentlichkeit heraus. Getrübt ist sein Glück deswegen aber nicht. "Wir sind jetzt schon länger zusammen, da ändert sich vieles", verrät er gegenüber RTL bei einer Kunstausstellung von Ex-Rapper Felix Blume und Manager Leon Klaucke. Was er genau damit meint? "Mein großer Wunsch ist es, Papa zu werden. Und wir wollen auch heiraten", so Lotto Chico weiter.
Hochzeit und ein Baby – scheint, als hätte sich der Draufgänger ganz schön verändert! Der 44-Jährige ist nicht zu stoppen. Nur die Frage nach dem "Wann" bleibt offen. Trotzdem, das Glück steht ihm ins Gesicht geschrieben!
Lotto Chico ist privat und beruflich happy
Glücklich ist er nämlich nicht nur privat mit seiner Liebsten. Auch beruflich, als Person des öffentlichen Lebens, ist er angekommen. "Mir geht’s super. Ich bin seit drei Jahren in der Öffentlichkeit und ich glaube, viele Menschen verlieren gerade Geld, weil sie dachten, dass ich es nicht so lange schaffe. Jetzt bin ich bekannter denn je", schwärmt er.
Früher hat Kürsat Yildirim, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, als Kranfahrer gearbeitet. 2022 hat er dann zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen. Einen Teil davon hat er gut angelegt. "Ich hab' das vermehrt, Bruder. Angelegt, ich hab ein Super-Einkommen", gestand er einmal in einem Interview. Er selbst bezeichnete sich als Vollzeit-Millionär. Mittlerweile ist er aber auch als Reality-TV-Star bekannt, trat beispielsweise bei "Promis unter Palmen" auf. Sicherlich nicht sein letzter Auftritt ...