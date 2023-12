Lotto-Chico: Knast wegen Diebstahl und Körperverletzung!

Chico stand nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens. Bis zu 1000 Euro gab er in der Vergangenheit für seine Kokain-, Alkohol- und Spielsucht aus. Das Geld hat er meistens aus der Spielhalle seines Bruders gestohlen. "Er hat mich angespuckt, wollte Geld haben und war voll verkokst", erinnert sich Yunus in der Sendung "Neues Leben, neues Glück?!". Chico war damals komplett am Ende. "Wie oft war ich in irgendwelchen Häusern. 5. Stock. Ich habe das Flurfenster aufgemacht und wollte mich runterschmeißen. So kaputt war ich. Meine Familie wusste gar nicht mehr wohin mit mir."