Die Geissens: Die krassesten Sprüche von Robert und Carmen Geiss

Die krassesten Sprüche von Robert und Carmen Geiss:

Carmen und Robert Geiss lieben es, ihren Alltag mit den deutschen Zuschauern an den Fernsehgeräten zu teilen. Bereits seit 11 Jahren drehen sie die TV-Show "Die Geissens" und wurden so zu echten Kult-Stars. Kein Wunder, dass bei so einer Menge an Video-Material auch lustige, fragwürdige und skurrile Zitate von Carmen und Robert Geiss dabei sind...