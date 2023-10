Lotto-Chico: Skandal! Seine Freundin putzt sich mit 500-Euro-Schein die Nase

Zu Beginn des Videos sieht man, wie Candice weinend an einem Tisch sitzt und Chico sie trösten will. Gleichzeitig erscheinen die Captions: "Die Welt ist so gemein zu mir, alle ärgern mich", und "das Internet hasst mich". Als die 36-Jährige nach einem Taschentuch fragt, reicht ihr Chico stattdessen einen 500-Euro-Schein. Auf die Reaktion der Fans müssen Chico und Candice nicht lange warten. "Was für ein Armutszeugnis", "Man spielt nicht mit Geld" oder "Ekelhaft, in anderen Ländern gibt es Armut", lauten nur einige der Kommentare.