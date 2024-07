Lotto-Chico: Protz-Alarm! So viel Geld verballert der Millionär für seine Klamotten

Kürsat Yildirim (44) aka Lotto-Chico hat das große Los gezogen, wortwörtlich. Der Dortmunder gewann 2022 knapp zehn Millionen Euro im Lotto und nimmt seine Fans auf Social Media in sein neues Leben mit. Mittlerweile ist der 44-Jährige ein echter Geschäftsmann geworden und investiert sein Geld nicht nur in Immobilien, sondern auch in teure Wertanlagen. Darunter scheinbar auch das ein oder andere Fashion-Piece, das ihn ein kleines Vermögen kosten ließ. Gegenüber dem Influencer Hassan El Zein ließ er nun durchsickern, wie viel eines seiner Outfits wirklich wert ist ...