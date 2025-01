"Love is Blind: Germany": Heiraten Sally & Medina doch noch?

Seit dem 3. Januar begeistert die deutsche Version von "Love is Blind" die Netflix-Zuschauer mit viel Spannung und Emotionen. Schon in den ersten vier Episoden ging es turbulent zu: Die Verlobungen erfolgten ungewöhnlich schnell, was bei einigen Fans Skepsis auslöste. Doch die größte Überraschung war wohl die erste Trennung. Die Teilnehmer Medina (31) und Sally (27) lernten sich in den sogenannten "Pods" kennen, wo sie zwei Wochen lang ohne Sichtkontakt miteinander sprachen und eine Verbindung aufbauten.