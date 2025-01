"Love is Blind - Germany": Experiment gescheitert! Wird kein Paar "Ja" sagen?

Kann man sich denn tatsächlich nach einer so kurzen Zeit so sicher mit jemandem sein, dass man der Meinung ist, sein restliches Leben mit dieser Person verbringen zu wollen? Immerhin war ihre Kennlernphase in den Pods relativ kurz (ca. 14 Tage), anschließend ging es in den gemeinsamen Urlaub nach Griechenland und dann wurde kurz das Zusammenleben in einer Art Airbnb getestet. Danach muss sich entschieden werden.

Im Gegensatz zu der US-Version ist bereits aufgefallen, dass die Deutschen zaghafter mit dem Satz aller Sätze sind. Bisher ist noch kein "Ich liebe dich" gefallen, während das in den USA noch in den Pods passiert - ohne, dass sie sich überhaupt gesehen haben also. Ein Zeichen oder einfach nur die klischeehafte deutsche Zurückhaltung? Auch die Statistik zeigt, dass Paare in den USA deutlich früher heiraten, als Paare hierzulande. Ist dieses Experiment wohl doch ein wenig zu bizarr für Deutschland?