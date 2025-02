"Love is Blind - Germany": Jetzt packt Shila über Tolga aus! "Zu hässlich"

Als das in der Reunion zur Sprache kam, hat Tolga es nicht einmal abgestritten, schreibt Shila: "Sein Kommentar dazu war: 'Ich habe nur gesagt, sie würde aussehen wie die Freundin meiner Mutter. Sie wäre viel zu aufgetakelt gewesen und würde aussehen, als ob sie auf eine türkische Hochzeit gehen würde." Shila unterstellt Tolga, dass er nie echte Gefühle für sie hatte und alles, was nach dem Reveal kam, "einfach nur respektlos" war. Offenbar wurde abseits der Kamera von einem Kennenlernen gesprochen, in der Show hieß es dann aber, "es wären keine Gefühle mehr da".

Trotzdem soll die Initiative, das Ganze zu beenden, von Shila gekommen sein: "Er hätte es nicht beendet. Ich habe den Schlussstrich gezogen, weil ich erkannt habe, dass es nicht echt war und es mir nicht gutgetan hat." Shila hat die Entscheidung für sich getroffen, um ihren Frieden wiederzubekommen, schreibt sie weiter. Was Tolga wohl dazu sagen wird? Es bleibt spannend ...