"Love is Blind: Germany": SIE haben vor dem Altar "Ja" gesagt!

Das Finale der beliebten Reality-Show "Love is Blind: Germany" auf Netflix ist endlich verfügbar, und es liefert den Fans genau das Drama und die emotionalen Höhepunkte, auf die sie gewartet haben. Während viele Zuschauer fest davon ausgingen, dass am Ende kein einziges Paar den Schritt in die Ehe wagen würde, sorgten Ilias und Alina für vor dem Altar für große Augen. Doch erst einmal von vorne!

Hanni und Daniel: Trauriges Liebes-Aus vor den Augen aller

Das erste Paar, das im Finale eine Entscheidung treffen musste, waren Hanni und Daniel. Viele Fans hatten gehofft, dass die beiden ihre gemeinsame Zukunft besiegeln würden, doch es kam anders. Hanni konnte sich nicht zu einem "Ja" durchringen. Dennoch sei Daniel "der beste Mann, den ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe". "Trotzdem hab ich das Gefühl, dass die Zeit für uns einfach zu kurz war", räumt Hanni dann unter Tränen ein. Daniel reagierte kühl: "Ist gut!". Dass die beiden eine Zukunft als Paar haben, darf bezweifelt werden!

Sally und Medina: Nein zum Altar, Ja zueinander

Auch bei Sally und Medina war das Finale emotional. Nach einer holprigen Reise innerhalb des Experiments tauschten die beiden vor dem Altar zwar liebevolle Worte aus, entschieden sich jedoch gegen eine Hochzeit. "So gerne ich 'Ja' sagen würde, kann ich es heute nicht", so Sally, ebenfalls unter Tränen. Trotzdem betonte sie, dass sie Medina weiterhin eine Chance geben wolle. Medina zeigte Verständnis. Die gemeinsame Reise soll als Paar weitergehen.