"Love is Blind - Germany": Moderiert Hanni die 2. Staffel?

Nachdem die erste deutsche Staffel von "Love is Blind" bereits für einige Kritik sorgte, schoss die Reunion den Vogel komplett ab: Während es beim großen Wiedersehen eigentlich darum gehen sollte, welche Paare noch zusammen sind und wie die Paare seit dem Experiment zueinander stehen, ging es vergangenen Sonntag (19. Januar 2025) auf Netflix nur um eins bzw. eine: Hanni Hase (28).

Die Kandidatin, die am meisten polarisierte, bekam von allen Seiten Gegenwind. Nicht nur schossen die anderen Kandidat:innen gegen die 28-Jährige, auch die Moderatorin, Steffi Brungs (36), konfrontierte Hanni mit Hate-Kommentaren - bis sie schließlich in Tränen ausbrach. Für viele Zuschauern ging das definitiv zu weit! Aus diesem fordern die "Love is Blind: Germany"-Fans jetzt: Die zweite Staffel soll jemand anderes moderieren!