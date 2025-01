"Love is Blind - Germany": Mobbing beim Wiedersehen! Hanni bricht in Tränen aus

Was davon nun stimmt und was nicht, sei dahingestellt. Dass beim Wiedersehen allerdings von allen Seiten auf Hanni losgegangen wurde, grenzt für viele Zuschauer:innen an Mobbing. Unter einem Instagram-Beitrag des offiziellen Netflix-Accounts machen Fans ihrem Ärger Luft: "Bodenlos, wie mit Hanni umgegangen wurde. 3 gegen 1 ist einfach gemein." Ein anderer fragt sich: "Warum wird in der Show gesagt, dass Hate Kommentaren keine Plattform geboten wird und dann lesen die ja trotzdem Kommentare vor, die jetzt nicht unbedingt positiv behaftet waren?" "Absolut unmöglich, wie Hanni behandelt wurde. Ich bin echt sprachlos", schreibt an anderer User.

Ob sich Hannis Mitkandidat:innen bei ihr entschuldigen werden? Es bleibt abzuwarten ...