"Love is Blind" Staffel 8: Ist das die langweiligste Staffel aller Zeiten?

Eigentlich ist "Love is Blind" ein Garant für Entertainment. Nicht umsonst gibt es die Show inzwischen in immer mehr Ländern. Am 14. Februar, genau am Tag der Liebe, veröffentlichte Netflix die ersten sechs Folgen der achten Staffel – was bei vielen bereits auf Verwunderung stieß: Normalerweise werden zuerst immer nur die Folgen hochgeladen, in denen sich die Kandidaten in den Pods kennenlernen. Und diese bestehen meistens aus vier Folgen. Eine Woche später kommen die nächsten Folgen und so weiter. Dass es diesmal gleich sechs Folgen waren, weckte die Vermutung, dass das Spannendste bereits in der Pod-Phase passiert sei – und Netflix diese deshalb einfach verlängert hat. Spoiler: Genau so war es.

In den Pods stand vor allem eine Geschichte im Mittelpunkt: das Liebesdreieck zwischen Madison, Alex und Mason. Die Lovestory(s) wurde so sehr ausgeschlachtet, dass man als Zuschauer:in irgendwann selbst unsicher war, für wen sich Madison besser entscheiden sollte. Letztendlich hat es für gar keine Verlobung gereicht.

Verlobt haben sich trotzdem immerhin fünf Paare: Taylor und Daniel, Ben und Sara, Joey und Monica, Devin und Virginia und David und Lauren. Und obwohl am Ende der sechsten Folge hoch dramatisch angekündigt wurde, dass Daniel das Experiment hintergangen haben soll, indem er Taylor bereits vorher auf Instagram gefolgt hatte, wurde das in der nächste Folge direkt aufgelöst: Taylor hat es sich offenbar nur eingebildet. Die restlichen Minuten von Folge sieben, ebenso wie Folge acht und neun liefen ähnlich ab: sterbenslangweilig. Die achte Staffel ist bei vielen Zuschauern also durchgefallen.