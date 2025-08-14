Spiritualität, Glauben und nigerianische Wurzeln – diese Faktoren bauten eine starke Verbindung zwischen Patrick und Aanu auf, doch irgendwas im Inneren blieb verschlossen. Bei einem Spa-Date sagt Patrick: "Ich will niemand anderen sehen" – trotzdem passt die Energie zwischen ihnen nicht mehr. Doch Aanu kämpft! Als Liebesbeweis schreibt sie ihm ein Lied und plant, es in den Pods für ihn zu singen. Eine mutige Geste, die Patrick zwar rührt, aber nicht mehr umstimmen kann. Er trifft eine endgültige Entscheidung: Die Verbindung ist für ihn nicht mehr zu retten. Kurz bevor er das Experiment verlässt, macht Patrick Schluss und wünscht ihr alles Gute. Für Aanu ein harter Schlag: "Ich hätte nicht gedacht, dass es so ausgehen würde", sagt sie mit Tränen in den Augen. "Es ist herzzerreißend."