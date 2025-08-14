"Love is Blind UK" 2025: Wer ist noch ein Paar – und wer hat sich getrennt?
Während viele Paare nach der Show getrennte Wege gehen, haben einige starke Verbindungen bewiesen. Wer hält zusammen, wer hat sich getrennt – und warum?
"Love is Blind UK" (Netflix) Kal in Staffel 2 wie er Sarover einen Antrag macht!
© Netflix
Der Flirtmodus wird wieder auf 120% gestellt. Bei "Love is Blind UK" sorgen in den ersten vier Folgen 30 Männer und Frauen für großes Aufsehen. Die Dating:partnerinnen verbringen viele emotionale Stunden hinter der leuchtenden lila Wand. Es wird gelacht, es wird geweint und einige haben sich sogar verliebt.
Zwei Dreiecksbeziehungen, ein fragwürdiges Tattoo und ein japanischer Glücksbringer, der sich als Liebes-Fluch entpuppt – schon jetzt liefert die aktuelle Staffel spannende Highlights und die Fans können sich garantiert noch auf weitere Überraschungen gefasst machen.
Fünf Paare haben sich ohne einander je gesehen zu haben verlobt, eines scheiterte spektakulär! Jetzt wird’s spannend: Können die frisch Verlobten auch körperlich zueinanderfinden oder war die emotionale Verbindung nur ein hoffnungsloser Pod-Traum? Die Hochzeiten rücken näher – und nicht jedes Paar wird "Ja" sagen …
Sind Billy und Ashleigh noch zusammen?
Ein echtes Traumpaar! Der attraktive Trainer Billy gewinnt sofort Ashleighs Herz – mit seinem charmanten irischen Akzent und einem hübsch-provokanten Michael‑Bublé‑Tattoo. Sie öffnet sich emotional: "Mein Wunsch nach einem echten Partner stammt aus den frühen Verantwortungen, die ich als Teenager übernommen habe."
Als es um ihre Flugbegleiter-Karriere geht, zeigt sie echten Einsatz: statt über den Wolken zu schweben, will sie mit ihm lieber Richtung Altar schreiten. Prompt folgt der Antrag – dem sie mit einem "Ja" zustimmte. Ihre Küsse im Pod sind nur der Start – auf Zypern wird es dann richtig heiß und romantisch. Ob es auch heute noch zwischen den beiden prickelt?
Sind Kal und Sarover noch ein Paar?
Sofort angezogen von ihrem "schönen, vornehmen Akzent" verliebt sich Kal in Sarover. Die beiden reden über emotionale und tiefgründige Themen – sie ist indisch, er halbpakistanisch. Nach einigen Unsicherheiten räumt Sarover seine Sorgen aus dem Weg – und Kal macht ihr einen himmlisch-romantischen Antrag in südasiatischer Hochzeitsmontur – ein Gänsehaut-Moment! Und: Das erste "Ich liebe dich" in Zypern spricht Bände.
Während des Urlaubs eröffnet Kal Sarover aber auch eine unerwartete Information. Er verrät, dass Sarover nicht seinem üblichen Typ entspreche. Vor der Datingshow lernte er vermehrt "volle weiße" und "blonde Frauen" kennen. Für Sarover ein Schock, wie es bei den beiden weitergeht, bleibt also noch unklar.
Happy End für Kieran und Megan?
"Es hat sofort gefunkt", schwärmt Megan. Erst tanzen sie gemeinsam, dann schmieden sie große Zukunftspläne – inklusive Familie. Beim zweiten Date knistert es ordentlich, doch die Verbindung geht noch tiefer: Kieran redet über seine Mutter, Megan über ihren unbekannten Vater. Die Nähe ist real.
Irgendwann erklärt Kieran: "I want to do the rest of this journey with you." ("Ich möchte den Rest dieser Reise mit dir machen“) Und kniet vor der Wand nieder – mit einem euphorisch klingenden "Ja" von Meghan, ist ihre Verlobung besiegelt. Die Fans können gespannt sein, ob die beiden Mann und Frau werden und auch nach den Dreharbeiten noch ein Paar sind. Die Indizien sind jedenfalls vielversprechend: Denn vor laufenden Kameras gesteht Megan, dass sie sich in Kieran verliebt hat – jedoch nicht ihm gegenüber. Ob sie sich dazu überwinden wird?
Sind Jed und Bardha noch zusammen?
Zwei Menschen, ein Ziel: eine Familie! Er Libanese, sie Albanerin – die Werte der beiden verbinden sie: Babynamen, Sonntagsbraten mit der Familie und ganz große Gefühle. Bardha und Jed kommen sich immer näher und gestehen sich schließlich, dass sie sich verlieben. "Mein Herz, mein Verstand und mein Bauchgefühl sagen mir alle dasselbe", verrät Jed beim letzten Pod-Date – nur Augenblicke bevor er die alles entscheidende Frage stellt. Ohne zu zögern gibt Bardha Jed ihr "Ja-Wort."
Beim ersten persönlichen Treffen freut sich Jed schon darauf, Bardhas Familie zu zeigen, wie sehr er sie schätzt und die beiden sagen sich zum allerersten Mal "Ich liebe dich". "Das war der schönste Moment meines Lebens" schwärmt Bardha. Auf Zypern erleben sie ihr erstes Date – und die Funken fliegen weiter. Als sie über ihre Zukunft und Kinder sprechen, wird Jed ganz emotional, während Bardha sicher ist: Er passt perfekt in ihre Familie. Romantik pur! Doch ist diese auch heute noch präsent?
Sind Javen und Katisha noch zusammen?
Katisha ist hin- und hergerissen – zwischen Javen und Demola. Am Ende entscheidet sie sich allerdings für Javen und bricht seinem Konkurrenten das Herz – das lässt Demola schockiert zurück.
Javen schwebt dafür auf Wolke Sieben und macht Katisha einen Antrag, sie sagt natürlich "Ja". Doch in den Pods bleibt die Anspannung erhalten: Der Rest der Crew – vor allem Kal – ätzt. Wird ihre Liebe die Kritik überstehen? Und bleibt Katishas Liebe zu Javen stark genug, um bis zum Altar zu gehen – oder kommen Zweifel, die alles ins Wanken bringen?
Patrick und Aanu haben sich getrennt
Spiritualität, Glauben und nigerianische Wurzeln – diese Faktoren bauten eine starke Verbindung zwischen Patrick und Aanu auf, doch irgendwas im Inneren blieb verschlossen. Bei einem Spa-Date sagt Patrick: "Ich will niemand anderen sehen" – trotzdem passt die Energie zwischen ihnen nicht mehr. Doch Aanu kämpft! Als Liebesbeweis schreibt sie ihm ein Lied und plant, es in den Pods für ihn zu singen. Eine mutige Geste, die Patrick zwar rührt, aber nicht mehr umstimmen kann. Er trifft eine endgültige Entscheidung: Die Verbindung ist für ihn nicht mehr zu retten. Kurz bevor er das Experiment verlässt, macht Patrick Schluss und wünscht ihr alles Gute. Für Aanu ein harter Schlag: "Ich hätte nicht gedacht, dass es so ausgehen würde", sagt sie mit Tränen in den Augen. "Es ist herzzerreißend."
Nicht jede Verbindung aus den Pods hat den Sprung in den Alltag geschafft – doch einige Couples haben bewiesen, dass echte Gefühle auch unter außergewöhnlichen Umständen wachsen können. Während fünf Paare ihre Verlobung voller Hoffnung fortsetzen, müssen andere erkennen, dass Liebe allein manchmal nicht reicht. Ob große Gefühle oder schwierige Entscheidungen – Staffel 2 von "Love is Blind UK" zeigt erneut, wie vielfältig Beziehungen sein können. Ob alle Couples ein Happy End am Altar erleben werden, bleibt allerdings abzuwarten...