"Love is Blind: UK": Reunion wird dramatisch! Das erwartet dich am Wochenende

Bardha und Jed: Sie waren das einzige Paar, das nicht heiratete. Fans warten gespannt, ob sie erneut aufeinandertreffen – oder ob es endgültig aus ist. Brisant: Ein Foto, das Bardha in einem engen roten Kleid zeigt, soll von der Wrap-Party stammen, könnte aber tatsächlich bei den Reunion-Dreharbeiten aufgenommen worden sein. Dabei fällt auf, dass sie sehr verändert wirkt. Was steckt dahinter?

Patrick und Annu: Hier ist Drama garantiert. Annu beleidigte Patrick bei einer Party vor Cast und Paaren – ihre Konfrontation dürfte ein explosiver Moment werden.

Javen, Katisha und Sophie: Zwischen Javen und Katisha gibt es noch viel zu klären, zumal Gerüchte kursieren, dass zwischen Javen und Sophie etwas gelaufen sein könnte. Zusätzlich wird spannend, wie Megan nach ihrem Streit auf Javen reagiert.