"Love is Blind: UK": Reunion wird dramatisch! Das erwartet dich am Wochenende
Die große Reunion von "Love is Blind: UK", Staffel 2 steht kurz bevor: Am Sonntag erfahren die Zuschauer, welche Paare noch zusammen sind – und welche Konflikte jetzt richtig eskalieren.
Was ist im Vorfeld über die "Love is Blind: UK"-Reunion der 2. Staffel bekannt?
Das Finale von "Love is Blind: UK", Staffel 2 hat die Fans schockiert zurückgelassen: Bardha sagte vor dem Altar überraschend Nein, Megan und Kieran rührten die Zuschauer mit einer Traumhochzeit zu Tränen – und andere Kandidat:innen sorgten für reichlich Gesprächsstoff. Doch jetzt folgt das eigentliche Highlight: die Reunion-Sendung, die schon am Wochenende auf Netflix startet.
"Love is Blind: UK"-Wiedersehen wird brisant
Reunion-Specials gehören traditionell zu den spannendsten Momenten von Reality-Shows aller Art – doch in Bezug auf die 2. Staffel von "LIB: UK" deutet alles darauf hin, dass es diesmal besonders spannend wird. Denn während manche Couples ihren Beziehungsstatus enthüllen, werden andere offene Rechnungen begleichen müssen.
Bardha und Jed: Sie waren das einzige Paar, das nicht heiratete. Fans warten gespannt, ob sie erneut aufeinandertreffen – oder ob es endgültig aus ist. Brisant: Ein Foto, das Bardha in einem engen roten Kleid zeigt, soll von der Wrap-Party stammen, könnte aber tatsächlich bei den Reunion-Dreharbeiten aufgenommen worden sein. Dabei fällt auf, dass sie sehr verändert wirkt. Was steckt dahinter?
Patrick und Annu: Hier ist Drama garantiert. Annu beleidigte Patrick bei einer Party vor Cast und Paaren – ihre Konfrontation dürfte ein explosiver Moment werden.
Javen, Katisha und Sophie: Zwischen Javen und Katisha gibt es noch viel zu klären, zumal Gerüchte kursieren, dass zwischen Javen und Sophie etwas gelaufen sein könnte. Zusätzlich wird spannend, wie Megan nach ihrem Streit auf Javen reagiert.
Kal und Billy: Auch sie stehen unter Beobachtung, nachdem über ihr Verhalten während der Show heiß diskutiert wurde. Kommen unliebsame Details aus Billys Vergangenheit ans Licht?
Die Liebesfrage: Wer ist noch zusammen?
Natürlich geht es auch um das Herzstück der Show: Welche Couples sind nach den Dreharbeiten noch ein Paar?
Megan und Kieran: Für viele Fans das Highlight der Staffel und schon jetzt Anwärter auf den Titel als bestes "Love is Blind"-Paar aller Zeiten. Sie gaben sich das Jawort in einer der emotionalsten Hochzeiten des Formats. Auf X überschlagen sich die Kommentare:
"Oh, diese beiden sind wirklich Seelenverwandte."
"Kieran und Megan wirken wie Liebende, die sich in jedem Leben wiederfinden würden. Ich bete, dass ihre Liebe für immer hält."
"Willkommen in der Love is Blind Hall of Fame: Kieran und Megan!"
Meghan und Kieran noch zusammen
Alles deutet darauf hin, dass die beiden auch über ein Jahr nach den Dreharbeiten noch zusammen sind. Social-Media-Hinweise zeigen sie in identischen Wohnungen, mit denselben Details im Hintergrund – und sogar auf dem gleichen Weihnachtsmarkt.
Bardha und Jed heute offenbar getrennt
Bardha und Jed: Auch bei ihnen wird die Reunion spannend. Obwohl Bardha im Finale "Nein" sagte, ließ sie die Tür für die Zukunft offen. Ob die beiden vielleicht doch noch eine Chance haben, erfahren Fans in der Sendung. Es deutet jedoch absolut alles darauf hin, dass sie sich getrennt haben.
Wann startet die "Love is Blind: UK"-Reunion?
Die Reunion von "Love is Blind UK" Staffel 2 läuft am Sonntag, den 31. August 2025, exklusiv auf Netflix. In Deutschland ist die Episode ab 22 Uhr verfügbar. Fans müssen sich also keine ganze Woche voller Spekulationen gedulden – schon am Wochenende werden alle offenen Fragen beantwortet.
Eines ist sicher: Diese Reunion wird emotional, explosiv und könnte die bisher dramatischste in der Geschichte von "Love is Blind" werden.