"Love is Blind UK" 2025: Wer ist noch zusammen? Ein Paar sicher getrennt!

Zwei Menschen, ein Ziel: eine Familie! Er Libanese, sie Albanerin – die Werte der beiden verbanden sie: Babynamen, Sonntagsbraten mit der Familie und ganz große Gefühle. Bardha und Jed kamen sich immer näher und gestanden sich schließlich, dass sie sich verliebten. "Mein Herz, mein Verstand und mein Bauchgefühl sagen mir alle dasselbe", verriet Jed beim letzten Pod-Date – nur Augenblicke bevor er die alles entscheidende Frage stellte. Ohne zu zögern, gab Bardha Jed ihr "Ja-Wort".