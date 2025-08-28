"Love is Blind UK" 2025: Wer ist noch zusammen? Ein Paar sicher getrennt!
Während viele Paare nach der Show getrennte Wege gehen, haben einige starke Verbindungen bewiesen. Wer hält zusammen, wer hat sich getrennt – und warum?
"Love is Blind UK" (Netflix) Kal in Staffel 2 wie er Sarover einen Antrag macht!
Der Flirtmodus wurde auf 120 % gestellt, als Staffel 2 gedreht wurde. In den neuen Folgen von "Love is Blind: UK" sorgten zu Beginn 30 Männer und Frauen für großes Aufsehen.
Das Konzept der Show: Die Dating:partnerinnen verbringen viele emotionale Stunden hinter der leuchtenden lila Wand. Es wird gelacht, es wird geweint und mit etwas Glück wird sich sogar verliebt.
So ist es auch in Staffel 2: Zwei Dreiecksbeziehungen, ein japanischer Glücksbringer, der zu viel Drama führte und ein verdächtiger Aufenthalt in einer Fotokabine – schon ab der ersten Folge lieferte die aktuelle Staffel spannende Highlights. Auch in der Reunion, die viel Drama verspricht, können sich Fans auf einige Überraschungen gefasst machen.
Fünf Paare haben sich ohne einander je gesehen zu haben verlobt, eines scheiterte spektakulär! Dann wurde es spannend: Konnten die frisch Verlobten auch körperlich zueinanderfinden oder war die emotionale Verbindung nur ein hoffnungsloser Pod-Traum? Die Hochzeiten rückten mit großen Schritten näher – und nicht jedes Paar sagte "Ja". Seither ist viel passiert!
Sind Billy und Ashleigh noch zusammen?
Ein echtes Traumpaar! Der attraktive Trainer Billy gewann sofort Ashleighs Herz – mit seinem charmanten irischen Akzent und seinem Job als Soldat. Sie öffnete sich emotional: "Mein Wunsch nach einem echten Partner stammt aus den frühen Verantwortungen, die ich als Teenager übernommen habe."
Als es um ihre Flugbegleiter-Karriere ging, zeigte sie echten Einsatz: statt über den Wolken zu schweben, will sie mit ihm lieber Richtung Altar schreiten. Prompt folgte der Antrag – dem sie mit einem "Ja" zustimmte. Ihre Küsse beim Reveal waren nur der Start – auf Zypern wurde es dann richtig heiß und romantisch. Ob es auch heute noch zwischen den beiden prickelt?
Zwischenzeitlich sah es düster aus, denn Billy kam nicht über die Tatsache hinweg, dass Ashleigh beruflich so viel unterwegs sein wird. Kurz vor dem Finale verkündet er, nur zu 50 Prozent sicher zu sein, dass er ihr das Ja-Wort geben werde. Sie brach daraufhin in Tränen aus. Alle Zeichen standen auf Trennung.
Am Altar dann die große Überraschung: Obwohl nicht einmal Ashleigh damit rechnete, sagte Billy ja! Ob sie heute noch zusammen sind, ist nicht bekannt. Bei der Reunion am 31. August 2025 werden wir es erfahren!
Sind Kal und Sarover noch ein Paar?
Sofort angezogen von ihrem "schönen, vornehmen Akzent" verliebte sich Kal in Sarover. Die beiden redeten über emotionale und tiefgründige Themen – sie war indisch, er halb pakistanisch. Nach einigen Unsicherheiten räumte Sarover ihre Sorgen aus dem Weg – und Kal machte ihr einen himmlisch-romantischen Antrag in südasiatischer Hochzeitsmontur – ein Gänsehaut-Moment! Und: Das erste "Ich liebe dich" in Zypern sprach damals Bände.
Während des Urlaubs eröffnete Kal Sarover aber auch eine unerwartete Information. Er verriet, dass Sarover nicht seinem üblichen Typ entspreche. Vor der Datingshow habe er vermehrt "volle weiße" und "blonde Frauen" kennengelernt. Für Sarover ein Schock, der sich aber mit der Zeit verflog.
Eine große Erleichterung: Das Treffen mit Sarovers Mutter lief besser als erwartet. Das Duo bekam ihren Segen. Eine Aussage, die Kals Bruder zuvor getroffen hatte, ließ aber Böses erahnen: Er behauptete, Kal denke immer nur an sich selbst und sei gar nicht in der Lage, einen anderen Menschen an erste Stelle zu stellen.
Im Finale gaben Kal und Sarover sich am Altar tatsächlich das Ja-Wort. Ob sie noch zusammen sind? Hinweise aus den sozialen Medien sind rar, aber Fans spekulieren, dass ihre Liebe weiterhin Bestand hat. Endgültige Klarheit versprach die Reunion.
Happy End für Kieran und Megan?
"Es hat sofort gefunkt", schwärmte Megan. Erst tanzten sie gemeinsam, dann schmiedeten sie große Zukunftspläne – inklusive Familie. Beim zweiten Date knisterte es ordentlich, doch die Verbindung ging noch tiefer: Kieran redete über seine Mutter, Megan über ihren unbekannten Vater. Die Nähe war real.
Irgendwann erklärte Kieran: "I want to do the rest of this journey with you." ("Ich möchte den Rest dieser Reise mit dir machen.") Und kniete vor der Wand nieder – mit einem euphorisch klingenden "Ja" von Meghan war ihre Verlobung besiegelt.
Im Finale gaben sich die beiden schließlich das Jawort und lieferten eine Traumhochzeit, die Fans in Tränen zurückließ. Keine Red Flags, nur echte Gefühle. Über ein Jahr nach den Dreharbeiten sprechen viele Indizien dafür, dass sie bis heute zusammen sind: Auf Instagram tauchten Hinweise auf identische Wohnungen, gleiche Einrichtungsdetails und gemeinsame Erlebnisse wie den Besuch eines Weihnachtsmarkts auf.
Sind Jed und Bardha noch zusammen?
Zwei Menschen, ein Ziel: eine Familie! Er Libanese, sie Albanerin – die Werte der beiden verbanden sie: Babynamen, Sonntagsbraten mit der Familie und ganz große Gefühle. Bardha und Jed kamen sich immer näher und gestanden sich schließlich, dass sie sich verliebten. "Mein Herz, mein Verstand und mein Bauchgefühl sagen mir alle dasselbe", verriet Jed beim letzten Pod-Date – nur Augenblicke bevor er die alles entscheidende Frage stellte. Ohne zu zögern, gab Bardha Jed ihr "Ja-Wort".
Beim ersten persönlichen Treffen freute sich Jed schon darauf, Bardhas Familie zu zeigen, wie sehr er sie schätzte, und die beiden sagten sich zum allerersten Mal "Ich liebe dich". "Das war der schönste Moment meines Lebens", schwärmte Bardha. Auf Zypern erlebten sie ihr erstes Date – und die Funken flogen weiter. Als sie über ihre Zukunft und Kinder sprachen, wurde Jed ganz emotional, während Bardha sicher war: Er passt perfekt in ihre Familie. Romantik pur!
Doch im Finale kam es anders: Jed wollte Ja sagen – bekam von Bardha aber ein Nein. Sie begründete, dass sie sich nicht bereit fühlte, diesen Schritt zu gehen. Für viele Fans, die fest mit einer Hochzeit rechneten, ein Schock. Heute deutet vieles darauf hin, dass die beiden kein Paar mehr sind – sie folgen sich nicht mehr auf Instagram.
Javen und Katisha haben sich getrennt
Katisha war hin- und hergerissen – zwischen Javen und Demola. Am Ende entschied sie sich für Javen und brach damit Demola das Herz – ein Moment, der Demola schockiert zurückließ.
Javen schwebte dafür auf Wolke Sieben und machte Katisha einen Antrag – sie sagte natürlich "Ja". Doch nach dem ersten Zusammentreffen mit dem restlichen Pod-Squad ging alles den Bach runter. Meghan traf sich sogar mit Katisha, um ihr von Javens wilden Flirts mit Sophie und den anderen Frauen zu berichten. Katisha zog Konsequenzen und trennte sich.
Bis vor den Altar schafften es Katisha und Javen also nicht. Sie waren bereits getrennt und sind es mit großer Sicherheit nach wie vor!
Patrick und Aanu haben sich getrennt
Spiritualität, Glaube und nigerianische Wurzeln – diese Faktoren bauten zunächst eine starke Verbindung zwischen Patrick und Aanu auf, doch irgendwas im Inneren blieb verschlossen. Bei einem "Spa-Date" in den Pods sagte Patrick: "Ich will niemand anderen sehen" – trotzdem passte die Energie zwischen ihnen nicht mehr. Doch Aanu kämpfte! Als Liebesbeweis schrieb sie ihm ein Lied und plante, es in den Pods für ihn zu singen. Eine mutige Geste, die Patrick zwar rührte, aber nicht mehr umstimmen konnte.
Er traf eine endgültige Entscheidung: Die Verbindung war für ihn nicht mehr zu retten. Kurz bevor er das Experiment verließ, machte Patrick Schluss und wünschte ihr alles Gute. Für Aanu ein harter Schlag.
Bei der ersten gemeinsamen Party nach der Kabinen-Phase kam es prompt zu einem heftigen Schlagabtausch, bei dem Aanu Patrick als "Lügner" beschimpfte.
"Love is Blind: UK", Staffel 2: Das ist der aktuelle Stand
Im Finale sagten Megan & Kieran, Billy & Ashleigh sowie Kal & Sarover Ja, während Jed & Bardha, Javen & Katisha und Patrick & Aanu schon vorher scheiterten. Ob die glücklichen Couples auch langfristig zusammenblieben und welche Dramen noch hochkochten, zeigte die explosive Reunion am 31. August auf Netflix.