Love Island: Alkohol-Eklat!

Gestern Abend ging es bei "Love Island" heiß her. Während der Poolparty wurde ein Glas nach dem nächsten gebechert. Jetzt packt ein Insider aus: So viel Alkohol fließt wirklich in der Kuppelshow.

Party-Alarm bei " "! In der gestrigen Folge ging endlich mal die Post in der Villa ab. Am Ende der großen Feier knutschten sogar gleich zwei Paare im Pool. Nachdem "Granate" Sebastian und Neuzugang Jessica mit heißen Zungenspielchen für Aufsehen sorgten, zogen auch der ruhige Yanik und Ex-"Bachelor"-Babe Janina nach. Ob dank reichlich Alkohol (fast) alle Hemmungen fielen? Immerhin sah man die Islander immer wieder mit vollen Gläsern in der Hand. "Die haben ja schon richtig einen im Tee" und „Da ist wohl Alkohol im Spiel“ beschwerten sich die Fans via Social Media.

Jetzt sprach Chethrin Schulze Klartext. Sie suchte vergangenes Jahr ebenfalls bei "Love Island" nach ihrem Traummann - und weiß genau, was hinter den Kulissen abläuft. Die Vorwürfe, dass die Kandidaten gerne mal einen über den Durst trinken, weist sie zurück: "Es ist nicht so, dass man da den ganzen Tag trinken durfte, was uns ja auch nachgesagt wurde, das ist Schwachsinn. Wir haben das wirklich dosiert bekommen. Darauf wurde extrem geachtet, dass sich da keiner wirklich komplett abschießt", erzählt die 25-Jährige im Interview mit "Promiflash". Scheint fast so, als ob gestern doch der ein oder andere alkoholfreie Cocktail dabei war...

Wie geht es heute Abend weiter?

Nachdem Finnja ihre Koffer packen musste, mischen zwei neue Männer die Villa gewaltig auf: Feuerwehrmann Christoph und Verkäufer Adnir. Wie sie die Damen um den Finger wickeln wollen? "Ich versuche vor allem mit meiner Art zu punkten, vielleicht mit dem ein oder anderen Witz. Und ich gebe der Frau das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, wenn sie mit mir zusammen ist", erklärt Christoph. Auch Konkurrent Adnir will seinen Charme spielen lassen: "Ich bin eher der romantische Typ und keiner, der gleich in die Kiste will." Mal sehen, ob ihre Taktik aufgeht...