"Love Island"-Amadu: Pikante Affären-Beichte!

Wie Amadu nun verrät, hat er bereits einige Liebesabenteuer hinter sich. So erklärt er im Interview mit "Intouch-Online": "Es gab schon so ein paar verrückte Geschichten. Ich bin jemand, der sich gerne ausprobiert, der gerne experimentiert, ob das jetzt an öffentlichen Orten ist oder auch nicht. Ich bin auf jeden Fall offen und ich habe es gerne aufregend und wild, nicht ganz so konventionell." Kein Wunder somit, dass er auch bei "Love Island" aufs Ganze gehen würde. So erklärt er über Sex vor der Kamera: "Ich kann es mir zumindest vorstellen und will es nicht ausschließen. Ich bin ein absoluter Gefühlsmensch. Ich werde auf mein Herz hören und mich von meinen Gefühlen leiten lassen. Und wenn es sich wirklich gut anfühlt, dann kann man in so einem Augenblick die Kameras auch mal vergessen und dann kann es durchaus passieren." Sollte Amadu bei "Love Island" die große Liebe finden, wäre es in seinem Leben jedenfalls eine echte Prämiere. So hatte er noch nie eine feste Beziehung...