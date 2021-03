"Love Island"-Florian: Sex-Hammer nach Einzug in die Villa

Wie Florian nun verrät, ist er definitiv offen dafür, auf der Insel ein Liebesabenteuer zu erleben. So erklärt er im Interview mit "Intouch-Online" auf die Frage, ob er Sex vor der Kamera hätte: "Das ist nicht mein Plan, aber grundsätzlich schließe ich nie was aus." Scheinbar ist Florian kein Kind von Traurigkeit. So erklärt er auch über den Grund, warum seine letzte Beziehung in die Brüche ging: "Das hat wegen Eifersucht nicht funktioniert." Oh je! Und welche Eigenschaften soll seine Traumfrau mitbringen?