"Love Island"-Breno: Pikante Fremdgehbeichte

Wie Breno nun im Interview mit "Intouch"-Online erklärt, hatte er schonmal eine Liaison mit einer vergebenen Frau. So beichtet er zu seinem pikantesten Liebesgeheimnis: "Eine meiner letzten Liebesaffären war mit einer vergebenen Frau…" Und auch beim Thema "Love Island"-Sex ist Breno offen: "Ich bin eine Person, die sagt: 'Alles kann, nichts muss!'. Zwei Wochen Quarantäne ohne Kontakt zu Frauen, ist hart, aber es geht noch (lacht). Und da sind heiße Frauen dabei, ich glaube, es wird schwer, keinen Sex zu haben, aber es kommt natürlich auch auf die Frau an, ob sie das will." Uh la la! Und wie sollte die perfekte Frau für Breno aussehen?