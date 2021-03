Jana Ina Zarrella: Jetzt packt sie über die neue "Love Island"-Staffel aus

Was ist das Erfolgsgeheimnis von Love Island?

Jana Ina Zarrella: Love Island ist eine positive, schöne Reality Show, bei der junge Leute Lust haben, ein Abenteuer zu erleben. Und alle haben das gleiche Ziel, sie wollen sich verlieben! Deswegen funktioniert die Show auch. Wir haben ganz tolle Kandidaten, die meisten studieren, sind schlaue Köpfe Es ist alles positiv, das gefällt mir am meisten. Nie unter der Gürtellinie, auch unsere Spiele, die einfach lustig sind. Ich habe Freundinnen in meinem Alter, die sich das total gerne anschauen, weil sie finden, dass das die beste Show ist, um sich abends vom Alltag abzulenken. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt zum fünften Mal dabei bin.

Was glaubst du, warum scheitern so viele Beziehungen nach der Show wieder?

JIZ: Es ist einfach wie im echten Leben, da weiß man am Anfang auch nicht sofort, ob ein Pärchen zusammenpasst. Dafür braucht man einfach Zeit. So viel Zeit haben wir in der Show aber nicht. Sie gehen zusammen da raus, sie planen eine Zukunft zusammen, aber erst im Alltag sehen wir, ob Menschen zusammenpassen oder nicht. Sie brauchen Zeit, sich kennenzulernen. Und dann kommt noch der Hype dazu, wenn sie rauskommen, der nicht immer hilfreich ist, wenn die Öffentlichkeit zuschaut. Deshalb sage ich immer: Haltet zusammen, ab jetzt geht es richtig los! Passt gut auf euch auf, verliert eure Ziele nicht. Das ist das Wichtigste, dass sie zusammenhalten, damit sie glücklich miteinander sein können.

Wer war in den ganzen Staffeln dein Lieblingspaar / Lieblingskandidat?

JIZ: Es gab wirklich viele Kandidaten, die mir positiv in Erinnerung geblieben sind. Elena und Mike sind da für mich die ersten. Ich werde den Moment nie vergessen, als Elena als Granate reinkam, und bei allen Jungs ging das Kinn runter, so bääääm (lacht). Dann erinnere ich mich gerne an Tobi, so ein lieber Junge, er hat so ein tolles Herz. Man sieht, egal bei welchem Format, bei dem er mitmacht, er ist immer nett, immer höflich. Er ist einfach echt geblieben. Und dann natürlich Samira und Yasin, ein Pärchen, das jetzt sogar geheiratet hat. Es gibt viele Kandidaten, auch solche, die polarisiert haben, die man aber einfach nicht hassen kann. Man muss sie lieben, weil sie einfach geliefert haben, wie z.B. mit Henriks Bonschlonzo. Das sind Kandidaten, die einfach in Erinnerung bleiben.

Worauf können wir uns diese Staffel freuen?