Love Island: Erster Sex im Paradies!

Henrik und Aurelia durften den Abend zu zweit in der Privatsuite verbringen. Nach einer heftigen Knutscherei in der Badewanne, zogen die beiden ins Bett um. Kaum war das Licht aus, ging es auch schon ziemlich zur Sache. Henrik schnappte sich ungeniert ein Kondom vom Nachttisch. Was unter der Bettdecke abging, kann sich ja jeder denken...