"Love Island"-Henrik & Sandra: Heftiges Video aufgetaucht! Der Streit eskaliert

Es hätte alles so schön sein können! Henrik und Sandra lernten sich auf "Love Island" kennen - und verließen die Show gemeinsam. Doch kurz nach dem Finale der Schock! Sandra machte via Instagram mit Henrik Schluss. "So wie er mich in den letzten Wochen behandelt hat, hat mich noch kein Typ der Welt behandelt. Nicht mal der größte Fuckboy dieser Welt hat mich so schlecht behandelt", schluchzte sie. Er beteuerte dagegen, dass die beiden nie ein Paar gewesen wären. Doch jetzt setzt der Politiker-Enkel noch einen drauf...