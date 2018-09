Love Island: Liebes-Drama! Yanik trennt sich von Janina

Was für ein Liebes-Drama! Nachdem Janina in die Villa einzog, knisterte es sofort zwischen ihr und Yanik. Ohne Skrupel schnappte sie Lisa ihren Couple-Partner weg. Obwohl sich Yanik und Janina sogar küssten - und eine romantische Nacht in der Einzelsuite verbrachten, wollte seine Ex ihren Traummann nicht aufgeben. Beim Einzeldate gestand Lisa ihm, dass er der einzige Mann für sie ist.

Yanik will Lisa zurück

Endlich scheint Yanik ihre Gefühle zu erwidern. "Mir ist bewusst geworden, dass ich für dich mehr empfinde und dass Janina nicht zu mir passt. Das wollte ich dir nur mitteilen. Wenn ich dich sehe, geht es mir gut. Ich mag dich wirklich gerne", sagte er im Einzelgespräch. Der 31-Järhrige überlegte sogar mit Lisa die Nacht auf der Coach zu schlafen.

Love Island: Alkohol-Eklat!

Endgültiges Liebes-Aus mit Janina

Kurz danach suchte er das klärende Gespräch mit Janina. "Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich kein Happy End für uns sehe", teilte er ihr mit. Doch sie nahm die Entscheidung gar nicht gut auf. "Sei doch ehrlich, du hast sie die ganze Zeit offen gehalten. Sie war eine Option für dich. Du hast mich die ganze Zeit angelogen. Nach eurem Date habe ich dich gefragt, aber du meintest, es ist alles okay und küsst mich. Das ist doch schizophren. Du führst seit vier Tagen eine Dreierbeziehung!", zeterte die Ex-"Bachelor"-Kandidatin. "Wenn ich schizophren sein soll, dann frage ich mich, was du bist", konterte er. Die hitzige Diskussion endete damit, dass beide wütend in unterschiedliche Richtungen abrauschten.

Wie geht es mit Janina nach der Trennung weiter? Und haben Yanik und Lisa wirklich eine Chance? Mehr dazu heute Abend ab 20:15 Uhr bei II...