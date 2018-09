Love Island: Mega-Zoff zwischen Natascha und Tobi

Mal sind sie zusammen, auseinander, wieder zusammen... Das " "-Traumpaar Natascha und Tobi kann sich einfach nicht entscheiden. Aktuell sind sie getrennt. Doch dass seine Ex kurz nach danach wieder freudestrahlend durch die Villa tanzte, passte Tobi so gar nicht. Er stellte Natascha zur Rede, doch die zickte nur zurück. Ein Spiel in der gestrigen Folge brachte das Fass dann endgültig zum Überlaufen!

Tobi klatschte Natascha eine Torte ins Gesicht

Bei der "Tortenschlacht" mussten sich die Islander entscheiden: Wen wollen sie küssen? Wem einen Verlobungsring an den Finger stecken - und wem eine Torte ins Gesicht schmeißen? Natascha küsste Tobi mit den Worten "Couple von Anfang an". Doch Tobi sah das ganz anders! Als er an der Reihe war drückte er Janina einen fetten Knutschen auf - und feuerte Natascha mit voller Wucht die Torte ins Gesicht. Für Natascha ein absolutes No-Go! "Ich fand das einfach unnötig!“ beschwerte sie sich. "F**k you!"

Love Island: Enthüllt! Neuzugang Janina knutschte mit "Bachelor" Daniel Völz

Janina machte sich an Tobi ran

Tobi war nicht der Einzige, der sein Fett von Natascha weg bekam. Dass Janina nach ihrer Abfuhr von Yanik mit Tobi anbandelte, war der Ex-"GNTM"-Kandidatin ein Dorn im Auge. Auf dem Balkon kam es zum Streitgespräch. „Ich find´s scheiße. Für mich hört sich das so an, als würdest du dich an Tobi ranmachen, weil es mit Yanik nicht mehr klappt“, meckerte Natascha. Janina wollte sich rechtfertigen, doch Natascha brach das Gespräch einfach ab und ging. „Ich hab keinen Bock, verarscht zu werden. Für mich ist das einfach fake.“

Ob sich die Wogen wieder glätten werden? Das wird sich heute Abend 22:15 Uhr bei II. zeigen...