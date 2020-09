"Love Island"-Mila: "Ich wurde in meiner letzten Beziehung betrogen!"

Im Interview mit Intouch-Online berichtet Mila nun, dass sie in ihrer Ex-Beziehung bitterböse betrogen wurde. So schüttet sie ihr Herz aus und erzählt: "Tatsächlich wurde ich in meiner letzten Beziehung betrogen, wenn man es überhaupt Beziehung nennen kann. Er hatte ein paar Ladies nebenher und das fand ich natürlich nicht so toll." Autsch! Den Glauben an die Liebe hat Mila dadurch jedoch nicht verloren! Ganz im Gegenteil sogar! Somit hat sie auch eine ganz genau Vorstellung, wie ihr "Mr. Right" sein soll...