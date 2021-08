"Love Island"-Sina: Schlimmer Betrugsskandal

Wie Sina nun berichtet, ging ihr letzte Beziehung in die Brüche, weil ihr Ex-Boy mehrfach hinter ihrem Rücken fremdgegangen ist. So offenbart sie nun im Interview mit "Intouch-Online": "Es war eine Fernbeziehung und er hat mich mehrmals betrogen. Dann war natürlich das Vertrauen weg." Autsch! Wie bitter! Sina hat an ihren Zukünftigen deswegen aber auch einen ganz klaren Appell: "Untreue geht gar nicht!" Und wie steht die Brünette zu Sex vor der Kamera? Sina ergänzt abschließend: "Nein! Das würde ich nicht machen." Ob die Beauty in der Liebesshow wohl den richtigen Mann fürs Leben findet? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!